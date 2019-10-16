نادر حمدي يهنئ والدته بعيد ميلادها.. والجمهور يتفاجأ أنها فنانة شهيرة

هنأ الفنان نادر حمدى، والدته الفنانة عفاف حمدي، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر صورة تجمع معها عبر حسابه الشخصي موقع "إنستجرام".



وعلق قائلًا:" كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي وعقبال العمر كله ودايما منوره حياتي".



وأعرب الكثيرون من المتابعين عن تفاجئهم بأن عفاف حمدي هي والدة نادر حمدي. والتي واشتهرت بتأدية دور الأم في الكثير من الأفلام والمسلسلات العربية.