رسميًا.. تأجيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة

استقر نادي ريال مدريد الإسباني، علي موقفه من تأجيل مباراة الكلاسيكو أمام نظيره الدائم برشلونة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني"الليجا"، بسبب الوضع غير المستقر في الإقليم الكاتالوني.



ووفقًا لما ذكره برنامج "خوجونيس" الإسباني، فإن ريال مدريد وافق على طلب تأجيل مباراة الكلاسيكو.



وتشهد مدينة برشلونة حاليًا،تظاهرات، بعدما صدر قرار بالقبض على القادة في إقليم كتالونيا، بسبب دعوات الانفصال عن إسبانيا.



ومن المقرر، أن يحل ريال مدريد ضيفًا على غريمه التقليدي برشلونة، يوم 26 أكتوبر الجاري، في تمام الواحدة ظهرًا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.