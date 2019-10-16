قوات روسية تتجه إلى "عين العرب" شمال سوريا

كشف المرصد السوري عن عبور قوات روسية إلى نهر الفرات بشمال سوريا، متجهة شرقًا مع قوات سوريا الديمقراطية، الأربعاء، مؤكدًا وصول القوات إلى مشارف مدينة عين العرب "كوباني" بشمال سوريا.



وفي تطور عاجل، انتشر الجيش السوري في مدينة عين العرب وريفها.



وجاء تحرك القوات الروسية بعد أيام من إبرام قوات سوريا الديمقراطية اتفاقًا مع النظام السوري، يقضي بانتشار قوات الجيش على الحدود بعد التوغل التركي في شمال شرق سوريا الأسبوع الماضي.



وحول التحركات الروسية في شمال سوريا، عرضت وسائل إعلام روسية أولى صور تمركز القوات الروسية والسورية في منبج شمال سوريا التي كانت تنتشر فيها سابقًا قوات أمريكية.



وبثت قناة "روسيا 24" العامة صورًا لمدرعات روسية تجول في المدينة، صباح إعلان موسكو إرسال قوات لها إلى المنطقة.