مسنة تهرب كمية هائلة من الكوكايين فى كرسى متحرك (فيديو)

ألقت الشرطة الكولومبية، القبض على مسنة تبلغ من العمر 81 عامًا حاولت تهريب 17 كيلو جرامًا من الكوكايين داخل كرسي متحرك، عبر فضائية "روسيا اليوم".



وأفادت الشرطة الكولومبية، بأن المسنة كانت تخطط للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وخبأت الكوكايين داخل مواسير الكرسي المتحرك الذي كانت تستخدمه في صعودها للطائرة.



وصرح متحدث باسم قوات مكافحة المخدرات الكولومبية، بأن وجود طبقة جديدة من الطلاء على الكرسي المتحرك أثار شكوك رجال الأمن في المطار ودفعهم إلى تفتيش الكرسي، حيث عثروا على الكمية الكبيرة من الكوكايين بداخله.