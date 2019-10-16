صلاح عبدالله يداعب متابعيه على إنستجرام (صورة)

شارك الفنان صلاح عبدالله، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من فيلم "365 يوم سعادة".



وعلق "عبدالله" على الصورة، قائلًا: "النوم بدرى ده بتاع العيال التوتو إنما إحنا نسهر وتحت عنينا تسود زي الأشباح"، ونالت الصورة إعجابا كبيرا من متابعى صلاح عبدالله، وجاءت أبرز التعليقات: "أحلى عم صلاح، أخف دم فى العالم، ربنا يديك الصحة".



يذكر أن صلاح عبدالله حقق نجاحًا كبيرًا في أحدث مسلسلاته "قيد عائلي" والذي تم عرضه على شبكة قنوات DMC، من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمي.