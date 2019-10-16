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بفستان قصير.. فيفي عبده في وصلة رقص من منزلها

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:56 م
فيفي عبده
فيفي عبده
هدير شعراوي
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تواصل الفنانة والراقصة فيفي عبده، نشر مقاطع الفيديو للوصلات الرقص من منزلها لنشر الفرح والطاقة الايجابية بين متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده، في مقطع فيديو ترقص داخل منزلها بفستان قصير علي أنغام أغنية سعودية للمطربه رحمة رياض.

يذكر أنه بالرغم من الهجوم الذي تتعرض له فيفي عبده باستمرار إلا أن فيديوهات الرقص هذه تحظى بنسبة مشاهدة عالية تصل الى مئات الآلاف.

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