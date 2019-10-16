تعليق قوي من سمية الخشاب على علاقة الهضبة ودينا الشربيني (فيديو)

علقت الفنانة سمية الخشاب، على علاقة عمرو دياب ودينا الشربينى، بعد أن أبدت إعجابها بأغنية عمرو دياب الجديدة "تحيرك" التي صدرت ضمن ألبومه الأخير "أنا غير".



وقالت "الخشاب"، إن كلمات هذه الأغنية تعبر عن الفتاة العربية، وعندما قال لها المحاور إن المقصودة من الأغنية هي الفنانة دينا الشربيني، ردت قائلة: "أيوة حبيبته يغنيلها براحته وطبعا هي جميلة.. هي دينا جميلة وتحسها وشها فيه طيبة من غير ما تتكلم".



ويستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "قدام مرايتها" وهي أغنية ضمن أغاني ألبوم "أنا غير"، ويتعاون من خلالها مع الشاعر تامر حسين.



يذكر أن الهضبة عمرو دياب، طرح مؤخرًا 5 أغنيات، هما: "أنا غير، بحبه، تحيرك، يوم تلات، متغير، وتعاون في هذه الأغنيات مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين المتميزين، منهم تامر حسين، أيمن بهجت قمر، عزيز الشافعي، محمد يحيى، وأسامة الهندي.