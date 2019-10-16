نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة الموسيقيين، عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار جمال سلامة.



وقال "مصطفى"، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الموسيقار كان محتجزًا في المستشفى من ثلاثة أيام بسبب تعرضه لجلطة في المخ وهو نفس السبب الذي حجز على أثره في المستشفى أكثر من مرة في الفترة الأخيرة.



وأضافت أن نقابة الموسيقين تقوم بكامل دورها للوقوف بجانب أعضائها، مؤكدة أنهم دائمًا يسألون عن جمال سلامة، ويأتون له بكل طلباته.