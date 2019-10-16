كاظم الساهر يرد على شائعة وفاته

انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار عن وفاة الفنان كاظم الساهر وتعرضه للتسمم، وهو ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ورد القيصر على تلك الشائعة عبر السوشيال ميديا من خلال حسابه على "فيسبوك" بنشر مقطع من واحدة من أغانيه، تقول: "متمردٌ أيضًا أنا وحبيبتى متمردة متمردان مميزانِ وعاشقانِ بعنفوانِ وحياتنا متجددة".



يذكر أن كاظم الساهر ولد في 12 سبتمبر 1957، مغنٍّ وملحن عراقي يحمل الجنسيتين الكندية والقطرية، موصلي الولادة، يعرف عنه أنه لحن جميع أغانيه بنفسه حتى الآن باستثناء بعض الأغاني القليلة التي استعان فيها بملحنين آخرين، وله ألقاب عديدة أهمها "سفير الأغنية العراقية" و"قيصر الأغنية العربية" الذي منحه إياه الشاعر السوري الراحل نزار قباني.