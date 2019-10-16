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رياضة

ميسى يتسلم الحذاء الذهبى السادس

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 03:50 م
جريدة الدستور
وكالات
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تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية لكرة القدم، للمرة الثالثة تواليًا والسادسة في مسيرته الاحترافية.

وأنهى ميسي موسم 2018-2019 مع 36 هدفًا لصالح الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، متقدمًا بثلاثة أهداف على نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي.

وتسلم الأرجنتيني، 32 عامًا، الجائزة من ولديه تياغو وماتيو خلال احتفال أقيم اليوم في برشلونة، متوجهًا بالشكر خصوصًا إلى عائلته وزملائه، والذين تقدمهم الأوروجواياني لويس سواريز وجوردي ألبا.

وأضاف ميسي الذي اختير فى سبتمبر الماضى، أفضل لاعب في العالم في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي "فيفا": "أقول دائمًا إنه لولا زملائي، لولا فريقي، ما كنت لأحصل على أي جائزة"، معتبرًا أن الحذاء الذهبي "مرتبط بالجميع، هو تقدير لكل من في غرفة الملابس".

ويحمل ميسي الرقم القياسى فى عدد مرات التتويج بالحذاء الذهبي، متفوقًا على غريمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، الذى نالها أربع مرات، آخرها في موسم 2014-2015 عندما كان لا يزال في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، قبل انتقاله في صيف العام 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

وباستثناء ميسي ورونالدو، لم ينل أي لاعب الجائزة التي استحدثت في العام 1967 أكثر من مرتين، ومنهم سواريز، الذي توج بها في موسم 2013-2014 تشاركا مع رونالدو، وبعدها بعامين.

وفي موسم 2018-2019، تقدم ميسى على مبابي والإيطالي فابيو كوالياريلا(سمبدوريا الإيطالي) الذي سجل 26 هدفًا.

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