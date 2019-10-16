ممثل الفاو يدعو لاتخاذ إجراءات لجعل الغذاء الصحي في متناول الجميع

قال الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" في مصر الدكتور نصر الدين حاج إن يوم الأغذية العالمي هذا العام يؤكد الرسائل التي تمت الإشارة إليها في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2019، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لجعل النظم الغذائية الصحية في متناول الجميع وبتكلفة ميسورة تحت شعار "أفعالنا هي مستقبلنا.. نظم غذائية صحية من أجل عالم خال من الجوع".



وأضاف الأمين- في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عن تشو دونج يو المدير العام لمنظمة الفاو، خلال الاحتفال بيوم الأغذية العالمي اليوم الأربعاء- إن الحملة إلى تحرك أسرع وأكثر طموحًا يشمل جميع القطاعات لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.



وأوضح أن تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2019 يشير إلى أن أعداد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في العالم في تزايد، إذ لا يجد أكثر من 820 مليون شخص ما يكفيهم من الغذاء، من بينهم أكثر من 50 مليون شخص في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، فيما تواصل معدلات زيادة الوزن والبدانة ارتفاعها في جميع المناطق، لا سيما بين الأطفال في سن الدراسة والبالغين.



وتابع: "نظم الغذاء الحالية عاجزة عن ضمان الأمن الغذائي للجميع، أو توفير نظم غذائية صحية، وبهذا تسهم النظم الغذائية كذلك في التدهور البيئي، بسبب الطريقة التي تعمل بها نظم الغذاء حاليًا، بدءًا من الإنتاج الزراعي ووصولًا إلى التصنيع ومن ثم البيع بالتجزئة، حيث يتسبب الإنتاج المكثف للأغذية، إلى جانب تغير المناخ، في فقدان التنوع البيولوجي بسرعة، واليوم ليس هناك إلا تسعة أنواع نباتية تمثل 66% من إجمالي إنتاج المحاصيل، على الرغم من حقيقة أنه على مر التاريخ تمت زراعة أكثر من 6000 نوع من الأغذية، ويعد وجود مجموعة متنوعة من المحاصيل المختلفة أمرًا حاسمًا لتوفير نظم غذائية صحية وحماية البيئة".



وشدد ممثل الفاو على أن سوء التغذية يمثل بجميع أشكاله مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم، ويفرض تكاليف اقتصادية واجتماعية مرتفعة غير مقبولة على جميع البلدان، حيث يقدر تأثيره على الاقتصاد العالمي بنحو 3.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا، وهذا دليل واضح على أن نظامنا الغذائي الحالي غير مستدام، وعلينا أن نغير تركيزنا من إنتاج كميات أكبر من المواد الغذائية إلى إنتاج مواد غذائية صحية.



وأكد أن الظروف والتحديات التي تواجهها مصر تقتضي ضرورة الانتقال إلى أنظمة غذائية أكثر استدامة، وضخ المزيد من الاستثمارات في الأنظمة الزراعية والغذائية، علاوة على زيادة الإنفاق على البحث وتطوير سلاسل الإمداد الزراعية والغذائية بهدف تعزيز الابتكار ودعم زيادة الإنتاج المستدام.



وقد تخلل الاحتفال عرض عدد من التنويهات الإعلامية لتحسين التغذية، كما قام وزير الزراعة بتوزيع شهادات تكريم على المكرمين بمناسبة جهودهم في هذا اليوم، كما تم افتتاح معرض لإصدارات ونشرات الفاو على هامش الاحتفال الذي حضره.



حضر الاحتفال الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وعدد كبير من مسئولي الفاو وممثلي منظمات الأمم المتحدة، وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء، والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.