وزير الأوقاف اليمنى: الخلاف الفقهى رحمة للأمة الإسلامية

قال الدكتور أحمد عطية، وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، إن الخلاف الفقهى موجود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم الأئمة والفقهاء، لافتًا إلى أنه في الخلاف رحمة للأمة الإسلامية، لأن المقصود من الخلاف الفقهى هو تيسير حياة الناس ومعاشهم، ونشر العلم الصحيح.



جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "إدارة الخلاف الفقهى بين الواقع والمأمول" التى أقيمت، اليوم الأربعاء، على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى".



ووجه عطية الشكر إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على إطلاق مؤتمر هذا العام الذي يسهم في حل إشكاليات المجتمعات الإسلامية في شتى بقاع العالم، مؤكدًا أنه إذا تناول العلماء الخلاف الفقهى بشكل حضارىي قل التنازع والتناحر بين الجميع، ولن تجد الجماعات الإرهابية مكانًا لها في أمتنا.



وأكد على ضرورة تثقيف وتوعية الأئمة والمشتغلين بالفتوى، والتركيز على قاعدة عدم الإنكار فى مسائل الخلاف الفقهي باعتبارها ركيزة مهمة من ركائز الإسلام.



من ناحية أخرى، استعرض الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تفاصيل البحث الذي شارك به في المؤتمر، لافتًا إلى أن فكرة بحثه تم بناؤها على تمديد العمل الإفتائي لخدمة الإنسانية.



وأضاف خلال كلمته بالجلسة أنه نادى كثيرًا بضرورة إطلاق أربعة علوم إفتائية جديدة تختص بإدارة الفتوى واجتماع الفتوى وعلم نفس الفتوى وإعلام الفتوى، مشددًا على أن مفهوم التكامل الإفتائي هو عمل فني معني بتبادل الخبرات والاستعانة بالموارد ما بين المؤسسات الإفتائية.



وأكد الورداني: أننا لدينا أزمة في إدارة الاختلاف الفقهي، ولا بد أن نشير إلى أن هذه الأزمة نتجت عن تنامي التيارات المتطرفة التي باتت تمارس الإفتاء، وتستخدمه في إنشاء الصراعات، منوهًا بأن الواقع السوري والصراعات التي تشعلها الجماعات هناك نموذج في تأجيج الخلاف الفقهي.



وعدد أنماط واقع إدارة الخلاف الفقهي، وهى نمط الإدارة التمريرية للخلاف الفقهي، نمط الإدارة التبريرية وهذا موجود لدى نموج الدعاة الجدد، ونمط الإدارة التسهيلية، وهو ما يحدث في الإدارات الأكاديمية، بالإضافة إلى نمط الإدارة التثميرية وهى التي تخرج بثمار الخلاف الفقهي.



وقدم الورداني مجموعة من الاقتراحات لإدارة الخلاف الفقهي، جاء على رأسها بناء نموذج محاكاة منتدى الائتلاف الفقهي لتأسيس جيل من الشباب يدير الخلاف الفقهي بشكل أكبر، وإنشاء هيئة تسمى هيئة المعايير الإفتائية لضبط الأداء الإفتائي ومراقبته ودعم المؤسسات الإفتائية، وكذلك تدشين بنك للخبرات الإفتائية تضع فيه المؤسسات ما لديها من خبرات للبناء عليها، وإطلاق برنامج للتدريب على التحولات الإفتائية، فضلًا عن إنشاء مركز عالمي للإفتاء يناقش قضايا الإفتاء من جميع الوجوه النفسية والاجتماعية.