البحرين وكندا تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى

بحث القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، في القيادة العامة، مع الملحق العسكري الكندي المعتمد لدى البحرين والمقيم فى أبوظبي العقيد ديف ميل، علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، خاصة المجال العسكري.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء القائد البحريني مع الملحق العسكري لدى بلاده والمدير الإقليمي لتطوير الأعمال في شركة Rheinmetal Canada رولاد فان رنسبرج.