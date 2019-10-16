تشكيل عصابى يصطاد ضحاياه بصفحة لممارسة الشذوذ على "فيس بوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأربعاء، من ضبط 5 متهمين متورطين في السرقة بالإكراه بعد استدراج ضحاياهم من خلال صفحة لممارسة الشذوذ على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كانت معلومات قد وردت لرئيس وضباط مباحث مركز شرطة أبوالنمرس، مفادها تكوين "محمد. ع" 23 سنة، عاطل، "أحمد. م"، 31 سنة، عاطل، "فارس. ز"، عاطل، "أمير. م"، 22 سنة، عاطل، "محمد. و"، 30 سنة، سائق توك توك، تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاط إجرامي في سرقة ضحاياهم من ذوي الميول الجنسية غير السوية.



وتبين أن المتهم الرابع يعرض نفسه على موقع التواصل الاجتماعي لممارسة الشذوذ، وعند مقابلته يستقلون "التوك توك" ويتوجهون لإحدى المناطق النائية بالمركز ليسرق باقي المتهمين الضحية تحت تهديد السلاح والاستيلاء على متعلقاته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة الأول فرد خرطوش محلي الصنع 12 جم، 3 طلقات من ذات العيار، والثاني والثالث أسلحة بيضاء "مطواة، وسكين" والخامس بحوزته التوك توك المستخدم في استخدام الواقعة.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم حادث سرقة "هاتف محمول وساعة يد ومبلغ مالي 1000 جنيه" مبلغ بها من "إيهاب. ر"، 31 عامًا، موظف، وسرقة هاتف محمول ومبلغ 400 جنيه من "محمود. خ" 30 سنة، شيف، وأرشدوا عن أماكن تصريفهم وإخفائهم المسروقات.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.