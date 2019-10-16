"التموين": ندرس حالة السوق يوميًا لمتابعة مخزون السلع

قال المهندس عبدالمنعم خليل، مدير عام الإدراة العامة للمنتجات الحيوانية بوزارة التموين، إن الإدارة تدرس يوميًا الأسعار الموجودة بالسوق والمخزون الاستراتيجى بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الشركة الوطنية للقوات المسلحة، ووزارتا الزراعة والتجارة والحجر البيطري.



وأضاف "خليل"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصرى"، والمُذاع على فضائية "إم بى سى مصرى"، أن الجهات تتعاون مع بعضها من خلال لجان للدراسة حالة السوق يوميًا ووضع السوق الملائمة، ودراسة توافر السلع في الأسواق والمخزون منها والاستيراد.



وأكد أن الدراسة واللجان تعمل على أمن المواطن المصري وتوفير السلع له، بالأسعار المناسبة.