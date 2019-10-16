بومبيو: أردوغان مسئول عن عدم الاستقرار في المنطقة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمسئولية عن عدم الاستقرار في المنطقة.



ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن وزير الخارجية الأمريكي قوله: إنه لا يزال يخطط لزيارة تركيا اليوم، متوقعًا لقاء أردوغان، وذلك رغم تصريحات الرئيس التركي الأخيرة التي أشار فيها إلى عدم رغبته في لقائه، ولقاء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.



وأشار بومبيو إلى أنه يتطلع للتوصل إلى حل للموقف في سوريا خلال زيارته إلى أنقرة، لافتًا إلى أن أمريكا تعمل على ضمان عدم حدوث فراغ في سوريا.



يذكر أن الرئيس التركي بدأ يوم الأربعاء الماضي العملية العسكرية ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.