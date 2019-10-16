مسقط وواشنطن تبحثان تطوير آليات مكافحة الاتجار بالبشر

بحث أمين عام وزارة الخارجية العمانية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع المسئول عن مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية السفير جون ريتشموند، الجهود التي تبذلها السلطنة لمكافحة الاتجار بالبشر بكل أشكاله، وحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية: أن ذلك جاء خلال لقاء البوسعيدي مع ريتشموند، حيث أشاد الأخير بجهود السلطنة في هذا المجال.



وفي السياق، عقدت جلسة مشتركة بين الجانبين العُماني والأمريكى، لمناقشة سبل تطوير آليات مكافحة الاتجار بالبشر والصعوبات والتحديات التى تواجهها الدول من أجل المكافحة، وكذلك آليات حماية الضحايا وإدماجهم في المجتمع.