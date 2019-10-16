أكاذيبهم مستمرة.. قنوات الإرهاب تحتفى بالعدوان التركى على سوريا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يفيد باستمرار ممارسة قنوات الإخوان الإرهاية التضليل والأكاذيب ودعمها العدوان التركي على الأراضي السورية.



حيث قال مقدمو البرامج في قناة "مكملين" إن السوريين سعداء بالغزو التركي على شمال سوريا، وخلال إحدى المداخلات تساءل أحد المواطنين وهاجم المذيع قائلًا: " فين سعداء كما تقول"، وليرد المذيع البرنامج: "أنا شايف أن السوريين من أطفال وكبار مبسوطين"، محاولًا تزييف الحقيقة ونقل صورة مختلفة عن أرض الواقع.