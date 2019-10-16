ريهام سعيد توجه رسالة مؤثرة لرضوى الشربيني (صورة)

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلى متابعيها بعد تعرضها لأزمة كبيرة خلال الفترة الأخيرة إثر تصريحاتها الأخيرة عن مرضى السمنة.



وكتبت "ريهام"، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كمية ناس وحشة رهيبة وفي زملا كنت فاكراهم صحابي اوي مرفعوش عليه سماعة تليفون، اخس بجد اخس، على فكرة رضوي الشربيني إنتي جدعة وربنا هيكرمك كمان وكمان".



وأعلنت ريهام سعيد اعتزالها مجالي الإعلام والتمثيل، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية.



وكانت الإعلامية ريهام سعيد، أثارت خلال الفترة الماضية غضبًا كبيرًا بتصريحات مثيرة للجدل، وصفت فيها النساء ذات الوزن الزائد بأنهن "عبء على الدولة وعائلاتهن"، ما دفع شبكة تليفزيون الحياة إلى وقف برنامجها "صبايا الخير" في 23 أغسطس الماضي، وجاء قرار الحظر على خلفية شكوى مقدمة ضدها من المجلس القومي للمرأة، تتهمها بإهانة البدينات.

