أبناء ميسي يخطفون الأنظار خلال حفل تسليم الحذاء الذهبي "شاهد"

وتفوق ميسي، الحائز هذا العام على جائزة "الأفضل" من الفيفا هذا العام، على الفرنسي كليان مبابي "باريس سان جيرمان"، الذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا، الذي سجل 26 هدفًا.

خطف أبناء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار منه خلال حفل تسليم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للموسم الماضي، للمرة السادسة في مشواره، في يوم سيحتفل به بشكل خاص.وظهر أبناؤه معه على المنصة، وقاموا بتسليم والدهم الجائزة، وسجل ميسي 36 هدفًا مع برشلونة في الليجا الموسم الماضي، ليستحوذ على الجائزة للمرة الثالثة تواليًا، والسادسة في مشواره.