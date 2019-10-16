مجاهدي خلق تنضم لـ مؤتمر حول إيران في مجلس العموم البريطاني

أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عن انضمام ممثليه إلى لجنة مشتركة بين الأحزاب والبرلمانيين في مؤتمر حول إيران في مجلس العموم غدًا الخميس.



وسيناقش أعضاء فريق المناقشة انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الشواغل المتعلقة بإيران، بما في ذلك أنشطة النظام الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الإرهاب.



ويتطلب سلوك النظام غير المقبول استنفارًا عالمیًا يستند إلى سياسة حازمة تحاسب قادتها وتدعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني.



ومن المقرر أن يناقش ممثلو المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة وأعضاء فی مختلف الأحزاب أساس هذه السياسة ويعلنون عن مبادرة جديدة ويقدمون توصيات إلى حكومة المملكة المتحدة لدعم هذه السياسة.



المشارکون فی المنصة: الدكتور ماثیو آفورد النائب ؛ بوب بلاكمان النائب ؛ سعادة النائب دیفید ایمس؛ السيدة لويز إلمان عضو البرلمان؛ ستيف باوند النائب؛ كيت هوي النائب؛ صاحب السعادة النائب جون سبلار؛ ستيف مكابي النائب.



البروفيسور اللورد ألتون من ليفربول؛ البارونة فيرما، اللورد كلارك من هامبستيد البنك المركزي؛ طاهر بومدرا، المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في يونامي ؛ ممثلو المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة؛ وغیرهم.