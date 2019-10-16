مستشارة الأسد: اتخذنا إجراءات لصد العدوان التركى

أكدت بثينة شعبان، المستشارة السياسية والمتحدثة الإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، أن القيادة السياسية اتخذت الإجراءات اللازمة لصد العدوان التركى على الأراضى السورية.



وقالت شعبان- في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، تعليقًا على إمكانية حدوث صدام بين القوات السورية والتركية- "إن كل شىء محتمل"..، موضحة أن أغلبية من يقودهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تابعون لـ"جبهة النصرة" و"داعش"، مؤكدة أن التنظيمات الكردية ناشدت الحكومة السورية لصد العدوان التركى.



ونوهت بأن الحكومة السورية سعيدة بانسحاب القوات الأمريكية، ولكنها لا تريد استبدال المحتل الأمريكى بآخر تركي، مشيرة إلى أن الحليف الروسي يريد عقد اجتماع أمنى سوري- تركى، في مدينة سوتشي الروسية.