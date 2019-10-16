"ماستر كارد": هناك فرص واعدة للتوسع التكنولوجى فى ‏مصر

أكد خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لمنطقة ‏الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماستر كارد، أن هناك فرصًا واعدة للتوسع التكنولوجي في ‏مصر، خاصة أن لدينا طاقة بشرية هائلة يمكن الاعتماد عليها بعد تدريبها وتنميتها‎.‎‏ ‏



جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر فى الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك خلال جلسة بعنوان "الاستثمار في التكنولوجيا"، حيث تناول فيها الخبراء والمستثمرون العديد من قضايا التكنولوجيا والاستثمار.



وتابع الجبالي أن "ماستر كارد" تمثل واحدة من أكبر الشركات العاملة في قطاع البنوك، وهى ‏أيضًا من أكبر الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا المتخصصة في الاتصالات والدفع، مضيفًا ‏أن حجم الاستثمارات في مصر بلغ 2 مليار جنيه، وذلك من خلال التعاون مع عدد من ‏المؤسسات الحكومية والبنوك الوطنية والخاصة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات، مثل إطلاق ‏أول سوق رقمية مما يسمح بإجراء المعاملات الشرائية من خلال الإنترنت لخلق قاعدة معلومات ‏لدعم التنمية الاقتصادية، وأضاف أن الأمر نفسه سيشمل المزارعين؛ لتسهيل تقديم كل خدماتهم ‏سواء بالقطاع التجاري أو المالى، موضحًا أن تلك المبادرات تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد ‏الورقي ضمن سياسة الدولة المالية‎.‎