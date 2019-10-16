47 لاعبا في قائمة منتخب الريشة الطائرة استعدادا لبطولة مصر الدولية

أعلن مسؤولو الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي، ضم 47 لاعبا ولاعبة، إلى قوام المنتخب المقرر مشاركته في منافسات بطولة مصر الدولية، خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر الجاري.

وضمت قائمة المنتخب 47 فردا بواقع 23 لاعبا و24 لاعبة، على أن تقام المنافسات على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة، وأكدت 31 دولة المشاركة في البطولة بواقع 126 لاعبا ولاعبة، وتشارك مصر بـ47 لاعبا ولاعبة فيما يمثل باقي اللاعبين الـ30 دولة الأخرى.

ومن المقرر، أن يشارك في البطولة كل من: البرتغال وأذربيجان والنمسا والهند ومالطا واسكتلندا وأيرلندا وبيرو ومينمار وجنوب أفريقيا ونيجيريا والمغرب وموريشيوس ومالديف وبولندا والتشيك وأندونيسيا والسعودية والجزائر وتايلاند وإيطاليا سريلانكا وويلز والكونغو الديمقراطية وأستراليا والمكسيك ومنغوليا وبلجيكا والأردن وإنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم.