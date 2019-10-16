روميو لاعب ساوثامبتون: لا داعي للذعر من الهبوط

قال أوريول روميو لاعب وسط ساوثامبتون إن فريقه تحسن فنيا مقارنة بالموسم الماضي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يفتقر للثبات.



وتجنب ساوثامبتون الهبوط في الموسم الماضي ويقبع حاليا في المركز 17 بعد أن حقق فوزين فقط في ثماني مباريات هذا الموسم وأصبح يلامس منطقة الخطر بعد ثلاث هزائم متتالية.



ويحل ساوثامبتون ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت وقال روميو إن فريقه مطالب برد فعل قوي.



وأضاف لصحيفة دايلي إيكو "أنا واثق من أن الفريق الآن أفضل من الموسم الماضي وأقوى من الناحية الفنية لكن نحتاج للتحسن في بعض الأمور.



"لم نتمتع بأقصى درجات الثبات في آخر موسمين وكلما حققنا نتائج جيدة في وقت قريب كلما استعدنا الاستقرار والقدرة على اللعب بعقلية مختلفة".



وتابع "نحتاج إلى رد فعل جماعي ونود أن نثبت أننا في المباريات الأخيرة لم نكن في المستوى المعهود".



ويبتعد ساوثامبتون عن منطقة الهبوط بفارق هدفين عن إيفرتون صاحب المركز 18 لكن الإسباني روميو قال إنه من السابق لأوانه الشعور بالذعر.



وواصل "سأشعر بالقلق اذا كانت تتبقى مباراة واحدة ونحن في مراكز المؤخرة لكن الوضع ليس كذلك الآن.



"تتبقى الكثير من المباريات حتى نهاية الموسم ويجب أن نثبت أننا أفضل من الموسم الماضي".