الإنتاج الحربى: الدولة تتجه لتفعيل منظومة الكارت الموحد

قال اللواء مصطفى صادق، رئيس مركز النظم والمعلومات في وزارة ‏الإنتاج الحربى، إن المركز مسئول عن إدارة منظومة الحيازات الزراعية ومنظومة تتبع الأدوية ‏والمنظومة الصحية التي تم تطبيقها في بورسعيد كبداية ليشمل جميع محافظات مصر، مضيفًا أن ‏الدولة تتجه لتفعيل منظومة الكارت الموحد من خلال نفس المركز، كونه متخصصًا في تطوير ‏وتنمية القطاعات الخدمية ورقمنتها، لافتا إلى حجم الاستثمارات حيث بلغ حاليا أكثر من مليار ‏جنيه‎.‎



جاء ذلك خلال فاعليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك خلال جلسة بعنوان "الاستثمار في التكنولوجيا" حيث تناول فيها الخبراء والمستثمرين العديد من قضايا التكنولوجيا والاستثمار.



وتابع صادق أن الميكنة تساهم في تحسين جودة المنتج، وهو ما سينعكس على عمليات ‏التصدير وخلق سمعة جيدة للمنتج المحلي في قدرته على التنافس، مضيفًا أن الوزارة لديها ‏منصات لجميع الأعمال التي يحتاجها المستثمر ويمكن تقديمها لأي شركة أو مستثمر‎.‎