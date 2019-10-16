إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين دراجة نارية مع توك توك بطريق المحمودية منية السعيد بالبحيرة.



البداية عندما تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين.



انتقل الرائد كريم الخولي رئيس مباحث المحمودية، وبالفحص تبين إصابة "رمضان عبده فرج حسين" 32 سنة، "محمد متولى سعيد" 25 سنة، بكدمات بالكتف الأيمن والأيسر، و"حسن رمضان عبده" 28 سنة، مصاب بكدمة بالقدم وكدمات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين إلى مستشفى المحمودية العام، لتلقي العلاج اللازم.