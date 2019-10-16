رئيس الصين يؤكد الالتزام بفتح سوق بلاده أمام الاستثمارات الأجنبية

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" أن بلاده ستواصل بذل المزيد من الجهود لفتح السوق الصينية أمام الاستثمارات الأجنبية، مع التمسك بمبدأ السلام والتنمية.



وقال بينج- خلال لقائه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق "جون كي" في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة (بكين) اليوم الأربعاء- إن الصين ستفتح أبوابها على نطاق أوسع أمام المستثمرين الأجانب من جميع الدول حول العالم، معربًا عن ترحيب بلاده بالدول والشركات الأجنبية لاغتنام الفرصة الكبيرة للتنمية في الصين وتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين.



من جانبه، قال رئيس وزراء نيوزيلندا السابق إن تنمية الصين فرصة للعالم، معربًا في الوقت نفسه عن ثقته في نجاح مبادرة "الحزام والطريق" التي اقترحتها الصين قبل ست سنوات.. متعهدًا كذلك بمواصلة الإسهام في تعزيز الصداقة والتعاون بين بلاده والصين.