"خليفة": الشركات الكبرى تسعى للاعتماد على الذكاء الاصطناعي

قال طه خليفة، مدير إقليمي لقطاع المبيعات والحوسبة في شركة إنتل، "إننا ‏نسعى إلى التوسع اتجاه الشراكات العالمية وتشجيع الشركات الكبرى الاعتماد على التكنولوجيا ‏والذكاء الاصطناعي"‎.‎



جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك خلال جلسة بعنوان "الاستثمار في التكنولوجيا"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، حيث تناول فيها الخبراء والمستثمرين العديد من قضايا التكنولوجيا والاستثمار.



وأضاف خليفة أن الثورة الصناعية الرابعة تقوم حاليًا بتغيير مفاهيم كبيرة في الثقافة والرؤية ‏حول العالم، موضحًا أن ما يحدث حاليًا أصبح مختلفًا، فعلى سبيل المثال من يصدق حاليًا أن أكبر ‏شركة مواصلات في العالم لا تمتلك تاكسي واحد وأكبر شركة للفنادق لا تمتلك غرفة واحدة، ‏وهذا هو التغيير الذي أحدثه التغيير التكنولوجي وطفرة وسائل الاتصالات‎.‎