رغم العقوبات الأمريكية.. الهند تصدر السكر لإيران

قالت مصادر مطلعة اليوم الأربعاء، إن المطاحن الهندية تستعد لبيع السكر لإيران بعد أن أعلنت نيودلهي عن دعم لمساعدة المطاحن التي تعاني من ضائقة مالية في تصدير فائض فيما تسعى طهران جاهدة لتأمين إمدادات الغذاء بموجب العقوبات الأمريكية.



وتضغط الصادرات من أكبر منتج للسكر في العالم على الأسعار العالمية ولكنها ستساعد الهند على تقليل مخزوناتها التي أدت إلى انخفاض الأسعار المحلية، وفق لوكالة رويترز.



وقالت مصادر تجارية هذا الأسبوع إن المنازل التجارية تعاقدت لتصدير حوالي 350 ألف طن من السكر إلى إيران لشحنات تهبط في أكتوبر إلى ديسمبر بنحو 21600 روبية (302 دولار) للطن على أساس مجاني.



وقالوا إنهم تعاقدوا على 150 ألف طن أخرى لجهات مثل سريلانكا وأفغانستان والدول الإفريقية بنحو 315 دولار للطن للشحنات في الربع الأخير من عام 2019.



وفي الأسواق الدولية، استقر سعر السكر الأبيض في ديسمبر عند 347.60 دولار للطن يوم الأربعاء.



وتقوم مصانع السكر في ولاية أوتار براديش الشمالية غير الساحلية في الهند، وهي أكبر منتج للسكر في البلاد، بتصدير كميات أقل عادة لأنها تحتاج إلى إنفاق المزيد لنقلها إلى الموانئ على الساحل الغربي.



لكن هذا العام يقوم بالتصدير بنشاط بسبب إجراءات التصدير المبسطة وبسبب المطاحن الضخمة للمخزونات التي تم نقلها من موسم الحصاد القياسي في العام الماضي، وفقًا لما ذكره تاجر في مومباي لدى شركة تجارية عالمية.