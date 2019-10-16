لجنة الحكام تعلن أسماء حكام مباريات الغد في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور، أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدير مباراة فريقي إف سي مصر والجونة، الحكم عبد العزيز السيد ويعاونه رجب محمد ونور سعيد.. وأحمد عبد السميع حكما رابعا.

ويدير مباراة إنبى والإنتاج الحربى، الحكم محمود بسيوني ويعاونه عمر فتحي وهشام طلب، وعمرو الشناوي حكما رابعا، ومباراة مصر المقاصة والمصري البورسعيدي يديرها الحكم محمد معروف ويعاونه هاني خيرى وعدى عيد.. ومحمد عمارة حكما رابعا.

أمّا مباراة بيراميدز وسموحة فيديرها الحكم محمد الصباحي ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد عبد الغني.. وأحمد صالح حكما رابعا.