أضخم مؤتمر طبي بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي.. 30 أكتوبر

ثلاثون عامًا مرت على افتتاح أضخم وأكبر مستشفى في التأمين الصحي، وهو مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي.



وستعقد بهذه المناسبة وعلى مدار 3 أيام، في الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى أول نوفمبر المقبل، مؤتمر طبي سيحضره أساتذة الجامعات في كل التخصصات والذين يتعاملون مع المستشفى، وكذلك الاستشاريين.



وقال الدكتور أحمد عطا مدير المستشفى، إن الأبحاث والمحاضرات سوف تتناول أحدث ما توصل إليه الطب في كل المجالات الطبية، حيث يواكب المستشفى أحدث التطورات والتكنولوجيا الطبية، فهو يعتبر من أكبر المستشفيات ليس في التأمين الصحي، إنما في مصر.



ومن المقرر أن يحضر الندوات الدكتور عماد كاظم رئيس التأمين الصحي، والذي يبذل جهدًا كبيرًا حتى يكون المستشفى على خط واحد مع أكبر صرح طبي في مصر، من حيث شراء الأجهزة الحديثة والتعاقد مع أمهر أساتذة الجامعة في كل الأمراض، وأيضًا أكفأ الاستشاريين، حتى يستمر المستشفى في أداء دوره والذي يخدم كل أبناء الوطن سواء رضع أو معاشات.



يذكر أن هذا الصرح الطبي يعتبر أكبر مستشفى يزوره مرضى في مصر، وتجري فيه جراحات كبرى.