تسمم شاب تناول "الحبة القاتلة" بالخطأ في البحيرة

أصيب شاب بحالة تسمم جراء تناوله قرص غلال سام عن طريق الخطأ، اليوم الأربعاء، بقرية الشونة التابعة لمركز حوش عيسى بالبحيرة.



البداية عندما تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد هاني صبحي وكيل فرع البحث، يفيد بوصول "محمد مسعد مرضى المحص" 20 سنة، مستشفى حوش عيسى المركزي، مصاب بحالة تسمم إدعاء تناول قرص غلال عن طريق الخطأ.



انتقل الرائد محمد عطية رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، وبسؤاله أكد أنه تناول القرص القاتل بطريقة الخطأ، فتم تحويل الحالة إلى مركز سموم الإسكندرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.