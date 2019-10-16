ضبط 3 أطنان ملح طعام فاسد في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية، الأربعاء، من ضبط 3 أطنان ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمى، داخل مصنع غير مرخص، بمدينة زفتى، وذلك قبل طرحه للبيع في الأسواق.



تلقى العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارًا من ضباط الإدارة، أنه خلال حملة على مدينة زفتى، تم ضبط "م. أ" مالك مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة زفتى، لحيازته 3 أطنان ملح طعام معبأ داخل شكائر بدون بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية "متحجر"، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية.



تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شؤونها.