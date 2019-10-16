أسامة الأزهري: نطوف العالم شرقًا وغربًا لتعزيز حوار الحضارات

قال الدكتور أسامة الأزهري، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن ملف الحوار بين الحضارات والأديان قضية حساسة للغاية وتواجهنا فيها تحديات كبيرة وسبق لنا فيها التعاون مع عدة جهات دولية، وشاركنا في فعاليات كثيرة لهذا الغرض، وتتعاون فيها مع مكتب الأمم المتحدة لحوار الحضارات ومركز الملك عبدالله لحوار الحضارات والأديان بفيينا.



وتابع: "فضلًا عن أننا نطوف العالم شرقًا وغربًا لتعزيز حوار الحضارات والأديان ونحن نسعى إلى ذلك من مضمون علمي وتاريخي ومن قيم ديننا الحنيف وحضارتنا العربية".



وأعرب الأزهري عن سعادته بطرح القضايا ذات الهم المشترك بين مصر وكازاخستان في هذا الملف مؤكدًا أن هذا الأمر حمل وعبء ثقيل، ولهذا سوف نتعاون مع الجميع لمحاربة كل الأفكار المتطرفة سواء كانت من منظور ديني أو منظور فلسفي.



وقال إن الجميع لا بد أن يعمل في اتجاه 5 كلمات الأولي هي الإنسان والثانية هي العمران والثالثة هي الأوطان والرابعة هي الأكوان والخامسة هي الإيمان فتلك الـ5 كلمات ملخص الأمور.