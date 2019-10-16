التعليم: 211 ألف متقدم لوظائف المدارس الحكومية والخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، تسجيل 211 ألفًا و300 متقدم على البوابة الإلكترونية، للوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة، وذلك منذ بدء التسجيل على البوابة الأربعاء الماضي.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة في مصر (www.egmoe.org)، والتي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة "معلمون - إداريون - عمال"، وستتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة.



كما تمت إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي، وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.