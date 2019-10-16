تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تأسيس شركة تكنولوجيا الأخشاب (WOTECH) لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية، باستثمارات 210 ملايين يورو.



وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن وزير البترول والثروة المعدنية، ترأس الجمعية التأسيسية للشركة في إطار مساهمة قطاع البترول في دعم جهود الدولة لوضع حلول للحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز، وذلك باستثمارات مصرية خالصة وبطاقة إنتاجية 205 آلاف متر مكعب سنويًا اعتمادًا على كمية 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام، وبتكنولوجيا شركة (سيمبل كامب) الألمانية طبقا للمواصفات الأوروبية، على أن يتم تنفيذ أعمال الإنشاءات والتركيبات من خلال شركة (بتروجت).



وقال وزير البترول: "إن إنشاء الشركة جاء تماشيًا مع سياسة الدولة، التي تولى أهمية بالمشروعات البيئية، وخاصة مجابهة ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز"، موضحًا أن المشروع الذى تم اختيار محافظة البحيرة لإقامته، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من قش الأرز بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلا من حرقه والإضرار بالبيئة".



ونوه بأن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، والثاني عالميًا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.. ويتكون هيكل المساهمين من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات (بتروجت) و(ايثيدكو) و(سيدبك).



وأشار، إلى أن المشروع بجانب مساهمته في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، يسهم في سد احتياجات السوق المحلي المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية (MDF)، كما يساهم في دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها.