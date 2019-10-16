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عالم

الرئيس الألماني السابق يدعو للتحلي بالمزيد من ثقافة الخلاف

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:40 م
جريدة الدستور
وكالات
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دعا الرئيس الألماني السابق يواخيم جاوك للتحلي بالمزيد من ثقافة الخلاف في المجتمع.

وقال جاوك، اليوم الأربعاء، في معرض الكتاب بمدينة فرانكفورت غربي ألمانيا إن التسامح لا يعني قبول مواقف الآخرين بدون نقد، وأوضح: "التسامح يعني ألا "نستحب" الأمر، و"ألا نحترمه" أيضا أو "نقره"- ويعني ذلك: أنني أتشاجر معك، ولكنني اتعامل معك بجدية كشريك نزاع".

وأضاف، أنه يجب أن يكون هناك مساحة في أي مجتمع منفتح للأشخاص الذين لا يشاركون قناعتهم الشخصية، وقال: "يجب ألا أتساهل في ذلك، ولكن سيكون لديّ مطالب لهم".

وكمثال على ذلك ذكر الرئيس الألماني السابق "المهاجرين من الوسط الإسلامي الذين يعاملون زوجاتهم وبناتهم على نحو ليس مقبولا حاليا حقا في مجتمع منفتح"، لافتا إلى أنه غالبا ما يكون هناك قصور في التبادل النشط للحجج والبراهين، دون أن يرغب كل طرف في تدمير الأخر.

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