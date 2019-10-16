الجيش السوري يدخل الرقة لأول مرة منذ 5 سنوات

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، أن قوات الجيش السوري دخلت لأول مرة مدينة الرقة منذ خمس سنوات.



يأتي هذا بعد دخول القوات التركية إلى شمال شرق سوريا، في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لدخول الأراضي السورية.



يأتي هذا فيما علقت العديد من الدول الأوروبية منها كندا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول تصدير السلاح الى تركيا بسبب عدوانها الغاشم على الأراضي السورية، بينما ناشدت الأمم المتحدة ضرورة الخروج من الأراضي السورية منعا لحدوث موجة جديدة من اللاجئين فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية جراء الحرب في سوريا.