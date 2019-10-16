التصريح بدفن سائق توفي في حادث تصادم بالعياط

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، الأربعاء، بدفن جثة سائق لقي مصرعه إثر حادث تصادم بطريق العياط، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية لأخر أصيب في الحادث.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق العياط، ومصرع سائق وإصابة آخر.



انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم تروسيكل بسيارة نقل "تريلا" مما أسفر عن مصرع "إ. ع" قائد المركبة الأولى، وإصابة قائد الثانية.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.