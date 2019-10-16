تركيا تحذر الدول من رفض استلام المقاتلين الأجانب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة التركية سوف تتخذ التدابير في حال رفض الدول استلام المقاتلين الأجانب الحاملين لجنسيتها، مضيفا لا ننوي إحداث تغيير ديموغرافي بالمنطقة وتضمن عودة من تم تهجيرهم.



يأتي هذا بعد دخول القوات التركية إلى شمال شرق سوريا، في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لدخول الأراضي السورية.



وعلقت العديد من الدول الأوروبية منها كندا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول تصدير السلاح الى تركيا بسبب عدوانها الغاشم على الأراضي السورية، بينما ناشدت الأمم المتحدة ضرورة الخروج من الأراضي السورية منعا لحدوث موجة جديدة من اللاجئين فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية جراء الحرب في سوريا.