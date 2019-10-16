افتتاح معرض ألوان مصر بجاليري الكحيلة

يفتتح في السابعة من مساء الأثنين الموافق 4 نوفمبر المقبل٬ المعرض الجماعي المشترك بعنوان "ألوان مصر". للفنانين: فريدة درويش٬ رشا غالب٬ فريدة الكونى٬ ودينا فهمى الروبى. وذلك بجاليري الكحيلة للفن التشكيلي بمقره الكائن 15 شارع البطل احمد عبدالعزيز- المهندسين. هذا ويستمر المعرض حتي يوم 14 نوفمبر 2019.



بعد ستة معارض دولية ناجحة فى باريس وبرلين ومدريد ولندن وفينا وروما معرض " ألوان مصر "الآن فى جاليرى الكحيلة ياخذ مكانه للفنانات الأربعة فريدة درويش - رشا غالب - فريدة الكونى- دينا فهمى الروبى



عام 2011 قامت الفنانة فريدة درويش إبنة الرسام الشهير "عبدالعزيز درويش" بتأسيس المرسم ومن هنا أطلقت الفنانة دينا والفنانة رشا والفنانة فريدة خيالهم بحرية باستخدام فرشتهم يروون قصة مصر وشعبها وثقافتها وتاريخها الأبدى.