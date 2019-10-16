بريطانيا: رئيس الوزراء سيطالب بإرجاء موعد "بريكست "

قال الوزير البريطاني المفوض لشئون "بريكست " ستيفن باركلي اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، سيرسل خطابا إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري، كما كان مقررا، وذلك في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، والحصول على موافقة البرلمان عليه بحلول يوم السبت المقبل.



وأضاف باركلي - حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن رئيس الوزراء البريطاني سوف يمتثل للقانون الذي يهدف إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، نهاية شهر أكتوبر الجاري، والذي تبنته المعارضة في سبتمبر الماضي، وأقره البرلمان " مجلس العموم ".



يشار إلى أن هذا التشريع يجبر جونسون على طلب تمديد فترة التفاوض لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 يناير العام القادم " 2020"، وذلك في حالة رفض النواب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي " بريكست " بحلول 19 أكتوبر الجاري.