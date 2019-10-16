الكويت وهولندا توقعان اتفاقية فى مجال النقل الجوى

وقعت الكويت وهولندا، اليوم الأربعاء، اتفاقية النقل الجوي بمدينة لاهاي الهولندية؛ حيث وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي المدير العام للطيران المدنى الكويتى يوسف الفوزان، وعن الجانب الهولندي المدير العام بوزارة البنية التحتية وإدارة المياه، يان هندريك.



وقال الفوزان- في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)- إن الاتفاقية الجديدة تضمنت قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية لكلا البلدين، وتبادل حقوق النقل والتسهيلات والامتيازات بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما في مجال أمن وسلامة الطيران المدني، بما يحقق المرونة التشغيلية لخدمة حركة المسافرين والشحن الجوي.



وأكد أن الاتفاقية تأتي ضمن سياسة الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي نحو توثيق العلاقات الجوية الثنائية مع الدول الصديقة، وفتح آفاق التعاون في مجال النقل الجوي؛ بما يعزز حركة النقل الجوي بين البلدين، ويدعم سياسة الكويت بربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة تشغيلية مع المطارات العالمية.