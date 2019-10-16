مصرع طالب بحادث انقلاب سيارة في قنا

لقي طالب مصرعه، الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة بسبب السرعة الزائدة قرب نقطة إسعاف قرية أبنود جنوبي قنا.



وكان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد بمصرع "أبو المجد سيد أبو المجد" 15 عامًا، مقيم في قرية كلاحين أبنود التابعة لمركز قنا، في حادث انقلاب سيارة.



فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.