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عالم

تعاون روسي إماراتي لتصنيع طائرة ركاب فوق صوتية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 01:21 م
جريدة الدستور
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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس منتوروف، أن بلاده معنية بالتعاون مع دولة الإمارات في مجال تصميم وتصنيع طائرة الركاب الفاخرة فوق الصوتية من طراز (تو – 160).

وقال منتوروف - اليوم الأربعاء - "إن الإمارات تستثمر أموالها في المشروع الذي يقضي بإنتاج الطائرات الجاهزة تماما لتقوم بتسويقها"، مضيفا أن مثل هذا الطائرة التي تتسع من 16 إلى 19 راكبا يمكن أن ترى النور بحلول عام 2027، مشيرًا إلى أن سرعة الطائرة قد تبلغ ألفين أو ثلاثة آلاف كيلومتر في الساعة.

وأكد وزير الصناعة أن تصميم وتصنيع طائرة الركاب فوق الصوتية يتماشى تماما مع أهداف المشروع القومي الروسي "التكامل الدولي وتصدير المنتجات".

يذكر أن طائرة "تو-160" هي طائرة عسكرية استراتيجية يتم تحديثها حاليا في وزارة الدفاع الروسية، حيث اقترح الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي أثناء زيارته الميدانية لشركة "توبوليف" المصنعة لتلك الطائرات بتحويل الطائرة العسكرية إلى مدنية فاخرة تتسع لعدد محدود من الركاب.

وكان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد شهدا أمس مراسم تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والبيئية والتي تستهدف تطوير الشراكة الإستراتيجية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات رسمية بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس بوتين الذي بدأ أمس زيارة للإمارات.

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