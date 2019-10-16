بلاغ يتهم هشام عبدالله بتلقي تمويلات مشبوهة من مخابرات تركيا

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، اتهم فيه الممثل الهارب هشام عبدالله، بالتحريض ضد مصر ومؤسساتها والتطاول على قيادات الدولة وتعمد نشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وتلقي تمويلات مالية مشبوهه من جهات اجنبية معادية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد.



وجاء في البلاغ رقم 9554 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، أن هشام عبدالله الذي يعمل كمذيع في قناة الشرق الإخوانية الداعمة للإرهاب والتي تبث من تركيا يرتكب يوميًا جرائم في حق مصر من خلال التحريض على نشر الفوضى ونشر الأكاذيب عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر والتطاول على رئيس الجمهورية وقيادات الدولة.



وأكد مقدم البلاغ، أن "عبدالله" يرتكب تلك الأفعال تنفيذًا للتكليفات التي يتلقاها من المخابرات التركية والتي يتلقي منها تمويلات مالية مشبوهه بصفة دورية ومنتظمة للإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد أمنها القومي، مضيفًا أن الممثل الهارب ينشر من خلال قناة الشرق الإخوانية فيديوهات مفبركة وأخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية ويحرض على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ويتطاول على مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية والامنية والهيئة القضائية.



وأضاف، أن الممثل الهارب يعد أداة منفذة للمخابرات التركية والتنظيم الدولي الإخواني الإرهابي لنشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين، مشيرًا إلى أن العميل الهارب وصل لأدنى درجات الانحطاط والخيانة مقابل الأموال المشبوهة التي يتلقاها من جهات خارجية معادية للدولة المصرية.



وتابع "محمود" أن الهارب هشام عبدالله يتلقى تكليفات وتعليمات من مستشار الرئيس التركي أردوغان، وهو المدعو ياسين اقطاى للتحريض ضد مصر ومؤسساتها وقياداتها.



وطالب "محمود" في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد الهارب هشام عبدالله لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.