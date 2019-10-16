إصابة 29 شخصا في حادث سير بإيطاليا

أصيب 29 شخصا وجرى نقلهم للمستشفى، بينهم تسعة حالتهم خطيرة، وذلك عقب اصطدام حافلة في مدينة روما الإيطالية بشجرة اليوم الأربعاء.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية " أن الحادث وقع نحو منطقة بشمال العاصمة الإيطالية.



وقالت شركة النقل العام، في بيان إنها تحقق في " أسباب الحادث الخطير"، كما أصدرت بيان اعتذار.



ويشار، إلى أن روما تعاني من مشكلة في النقل العام، حيث أن شركة النقل العام على وشك الافلاس، ويعاني أسطولها من التهالك، كما أنه منذ بداية العام اندلعت النيران في 25 حافلة.



كما تعاني أيضا شبكة مترو الانفاق في المدينة من تهالك البنية التحتية وسوء الصيانة، مما يؤدي لتعطل المصاعد وإغلاق محطات.