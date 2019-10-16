شحاته: الشباب المصري يجب عليه أن يكون سفيرًا لبلاده

قال عمر شحاتة مستشار وزير الاتصالات في مملكة ليسوتو، ‏إنه بدأ في مملكة ليسوتو من الصفر حتى أصبح المصري الوحيد الذي ‏يحصل على جنسية المملكة، وأصبح مستشارا لوزير الاتصالات هناك، ‏وأضاف أن الشباب المصري يجب أن يتوجه إلى أفريقيا حتى يصبحوا ‏سفراء لمصر، وطالب أن تتبنى الدولة لمبادرة تشمل 100 شاب من ‏المستثمرين الصغار الذين يريدون أن يستثمروا هناك، بهدف خلق تعاون ‏وسوق للتبادل التجارى بين مصر ودول أفريقيا.



جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،والذي بدأ اليوم الثاني بجلستين على التوالي وهما "فرص الاستثمار في مصر وكيفية تحفيزها" و"المصريون بالخارج وتنمية أفريقيا".



وقال إن هناك سوق بكر ‏تحتاج الى العديد من الخدمات والبنى التحتية والصحة والتعليم والطرق ‏والمواصلات حتى المزارع والماشية تحتاج إلى خبرة مصريون موضحًا ‏أن هذه المبادرة يجب أن تتولاها الدولة تحت رعاية وزارات مثل ‏التخطيط والاستثمار والخارجية‎.‎



ويناقش مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، الذي انطلق مساء أمس الثلاثاء 15 أكتوبر، دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية بجانب الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة بمختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن وتحقيق للمنفعة المشتركة.