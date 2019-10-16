مصدر: ضغوط لنقل معتقلي"داعش" إلى السجون العراقية

قال مصدر سياسي عراقي، إن هناك ضغوطًا غربية بهدف نقل معتقلي (داعش) إلى العراق، محذرًا من فرارهم حتى لا تكون الأراضي العراقية مقصدهم الأول.



وأضاف المصدر - وفقًا لما أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الأربعاء -: "أن دولًا غربية تضغط منذ يومين؛ بهدف الموافقة على نقل معتقلي (داعش) إلى العراق"، موضحًا أن الحكومة ستنظر في هذا الموضوع.



وتابع قائلًا: "أن هناك خطرًا من ناحية احتمالية فرارهم أو القيام بمنحهم الفرصة للفرار، حيث ستكون الأراضي العراقية هي مقصدهم الأول".



وأشار إلى أن هناك جوانب عدة منها سياسية، تتعلق بالرفض الحالي من قوى مختلفة لاستقبالهم وإيداعهم في السجون العراقية، رغم أن الدول التي تمتلك سجناء من (داعش) لدى قوات سوريا الديمقراطية قدمت عروضًا للعراق مقابل موافقته، منها التكفل ببناء سجون محصنة بأسرع وقت ممكن.



وعلى صعيد متصل، نفى مستشار الرئيس العراقي برهم صالح موافقة الأخير على نقل 13 ألف داعشي إلى العراق، مشيرًا إلى أن صالح رفض أن تكون أرض العراق مكبًا لما تبقى من (داعش) تحت أية ذريعة.